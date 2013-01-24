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货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 21:46 BJT

欧洲汇市: 欧元兑英镑升至11个月高点,受经济数据优于预期支撑

路透伦敦1月24日 - 欧元兑英镑周四欧洲盘中升至11个月高点,受到优于预期的经济数据支撑,在此同时投资人忧心英国经济可能陷于衰退,因而做空英镑.

欧元兑英镑 上涨0.6%至0.8455英镑,为2月底以来新高,据传模型基金大量买入.

稍早欧元全面上涨,此前一项调查显示德国民间部门1月创下一年来最快扩张脚步.(完)

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