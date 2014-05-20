欧洲汇市：欧元兑英镑续跌至0.8119，刷新16个月低点

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透伦敦5月20日 - 英镑兑美元在英国公布通胀数据后上涨，涨至日高1.6870美元，数据公布前约为1.6850。
欧元兑英镑续跌至0.8119，刷新16个月低点。(完)
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