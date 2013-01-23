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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 17:18 BJT

欧洲汇市: 英镑回升,兑美元触及日高

路透伦敦1月23日 - 英镑兑美元抹去稍早跌幅转而上扬至日高,交易商称据报有来自中东投资者的买需.

英镑兑美元 涨0.1%至1.5853,交易商称在突破1.5850后引发止损买单.

稍早英国首相卡梅伦发布演说,并承诺将就英国是否退出欧盟举行公投,英国和欧盟的关系笼罩上不确定性,令近几日的英镑承压.

英国定于0930GMT公布就业数据和英国央行会议记录.(完)

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