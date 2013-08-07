欧洲汇市：英镑兑美元升至一个半月高位

欧洲汇市：英镑承压，受制于英国退欧谈判的不确定性
路透伦敦4月6日 - 英镑兑美元周四下跌，投资者认为英国退欧的不确定性，超过了英国经济具有韧性的一些信号。 英镑周三反弹，因英国服务业数据强于预期，发出英国服务业仍在欣欣向荣的信号。 但英镑周四回吐一些涨幅，因投资者认为，在英国或欧盟发出软化谈判立场的信号前，退欧将不利于英国经济。
路透伦敦8月7日 - 英镑兑美元 周三升至一个半月高位，兑欧元扩大涨幅，因投资者估计英央行的前瞻性指引并不像许多人预计的那样温和。(完)
路透伦敦4月6日 - 英镑兑美元周四下跌，投资者认为英国退欧的不确定性，超过了英国经济具有韧性的一些信号。 英镑周三反弹，因英国服务业数据强于预期，发出英国服务业仍在欣欣向荣的信号。 但英镑周四回吐一些涨幅，因投资者认为，在英国或欧盟发出软化谈判立场的信号前，退欧将不利于英国经济。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA