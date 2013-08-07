版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 7日 星期三 19:24 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元升至一个半月高位

路透伦敦8月7日 - 英镑兑美元 周三升至一个半月高位，兑欧元扩大涨幅，因投资者估计英央行的前瞻性指引并不像许多人预计的那样温和。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐