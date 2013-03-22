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市场报道 | 2013年 3月 22日 星期五 18:16 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元升至三周高位1.5214美元

路透伦敦3月22日 - 英镑兑美元 周五升至三周高位1.5214美元。(完)

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