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货币新闻 | 2013年 4月 17日 星期三 16:50 BJT

欧洲汇市：欧元兑英镑触及一个月高位，此前英国公布失业率上升

路透伦敦4月17日 - 欧元兑英镑 周三盘中触及一个月高点0.86145英镑，追随欧元兑美元涨势，另外英国失业率上升亦给英镑带来压力。(完)

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