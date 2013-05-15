《外汇专栏》卡梅伦关于公投决定是否脱欧的议案会令英镑走势脆弱

(本文作者是路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 石冠兰

路透伦敦5月14日 - 英国政府决定发起一项草案，为公民未来拥有投票权决定英国作为欧盟成员国的去留铺路，如果投资者将这视作一项政治风险，那么英镑 走势将脆弱。

执政保守党周二公布一项草案，使得首相卡梅伦关于全民就欧盟成员国身份进行公投的承诺具有法律约束力。

英国民调显示，如果现在举行全民公投，有很大的可能性投票人会选择离开欧盟，即所谓“脱欧”。

在迷雾散开之前，任何持有英镑的央行储备经理人的立场肯定是要么中性，那么英镑持仓低于标准水位。

这这些投资者来说，如果围绕英国的欧盟成员国身份有政治风险升级的些许意味，那么过于做多英镑都是无益的。

这可能解释了为什么投资者周二纷纷谈论如果英镑升至1.5350以上，那么会有很多英镑卖单。

卡梅伦的行动主要意在国内政治。

他所在中右派保守党的投票受到反欧盟的英国独立党的蚕食，而保守党内部不乏很多质疑欧盟成员国条款的声音。

在英国的选举体系下，独立党是几乎不可能组建政府的。但通过削减保守党的票数，独立党的真实影响可能或导致出现亲欧盟的中左派工党或工党与自由民主党联盟民主政府。

因此，卡梅伦周二举动的真实动因在于向投票人表明，如果他们想要公民投票权，那么他们应该投保守党一票。

这项公民投票权议案本身几乎定会遭受反对。

但不论对哪位央行储备经理人而言，这些议会内幕并不相关。

周二的决议只不过平添一份恼人的不确定性。

投资者已经对于即将上任的英国央行总裁卡尼将出台什么政策感到不确定了。

而且还存在苏格兰2014年投票选择离开英联邦的可能性。