欧洲汇市：英镑兑美元跌至七周低位，因英国通胀数据低于预期

标题新闻：意大利2月零售销售较前月下滑0.3%，由1月跳升表现回落
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* 英镑下跌，此前数据显示通胀低于预估
* 物价压力不大，给予英国央行进一步放宽政策的空间
* 英镑兑欧元跌0.7%
路透伦敦5月21日 - 英镑兑美元周二跌至七周最低，稍早数据显示英国4月通胀低于预期，使英国央行未来几个月有更多放宽政策的空间。
英国4月年通胀率由上月的2.8%降至2.4%，远低于市场预估的2.6%。英债在数据公布后上涨。
英镑兑美元 由1.5212美元跌至1.5132，因交易商认为，这数据为下任央行总裁卡尼在今年稍晚放宽货币政策和扩大购债规模提供了更多空间。欧元兑英镑 升0.7%，至0.8498英镑。
英镑兑美元今年初以来已贬值6.9%，因相对于英国，美国经济显现出更多持续复苏的迹象。
投资人因而臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年稍晚可能逐步退出买债计划。相反，如果英国经济复苏停滞，英央行料将扩大刺激措施，这令英镑承压。
周三，投资人将关注英国4月零售销售及政府部门借款数据，及英国央行最近一次会议记录。(完)
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行
(新增3月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8