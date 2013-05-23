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市场报道 | 2013年 5月 23日 星期四 23:41 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元受经济成长数据带动反弹，但仍容易走软

* 英镑兑美元从低位反弹，但料涨势短暂

* 英镑兑日圆和瑞郎下跌逾1%

* 英国确定首季GDP增长0.3%，对英镑带来一些帮助

路透伦敦5月23日 - 英镑兑美元周四从10周低位反弹，因确定英国首季经济成长，尽管涨势很可能昙花一现。

交易商说，美元走软也令英镑得益，投资人对美元近期涨势获利了结。但总的来说，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克首次暗示美联储可能开始缩减购债计划后，美元上行趋势完好无损。

分析师表示，如果英国数据在今年稍后恶化，在下任英国央行总裁卡尼将可能采取积极货币宽松政策的机率高企下，英镑表现很可能逊于美元。

英国国家统计局周四公布，2013年第一季英国国内生产总值(GDP)修正后持平于初值，为较前季增长0.3%，较上年同期成长0.6%。 数据提振英镑。

英镑兑美元 升0.2%，至1.5072美元，从盘中触及的10周低位1.5014反弹。尽管英镑上升，但本周仍下跌0.8%，且可能进一步下滑，跌穿1.50美元。

英镑兑避险日圆 和瑞郎 下跌1%。

股市和商品周四走软，因对较高风险资产和货币的需求减退。

欧元兑英镑 升0.3%，至0.8567英镑，距离周三触及0.8590英镑的一个月位不远。(完)

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(编译 利棣儿；审校　李军)

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