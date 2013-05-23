欧洲汇市：英镑兑美元受经济成长数据带动反弹，但仍容易走软

《路透晚报》--1月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
* 英镑兑美元从低位反弹，但料涨势短暂
* 英镑兑日圆和瑞郎下跌逾1%
* 英国确定首季GDP增长0.3%，对英镑带来一些帮助
路透伦敦5月23日 - 英镑兑美元周四从10周低位反弹，因确定英国首季经济成长，尽管涨势很可能昙花一现。
交易商说，美元走软也令英镑得益，投资人对美元近期涨势获利了结。但总的来说，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克首次暗示美联储可能开始缩减购债计划后，美元上行趋势完好无损。
分析师表示，如果英国数据在今年稍后恶化，在下任英国央行总裁卡尼将可能采取积极货币宽松政策的机率高企下，英镑表现很可能逊于美元。
英国国家统计局周四公布，2013年第一季英国国内生产总值(GDP)修正后持平于初值，为较前季增长0.3%，较上年同期成长0.6%。 数据提振英镑。
英镑兑美元 升0.2%，至1.5072美元，从盘中触及的10周低位1.5014反弹。尽管英镑上升，但本周仍下跌0.8%，且可能进一步下滑，跌穿1.50美元。
英镑兑避险日圆 和瑞郎 下跌1%。
股市和商品周四走软，因对较高风险资产和货币的需求减退。
欧元兑英镑 升0.3%，至0.8567英镑，距离周三触及0.8590英镑的一个月位不远。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 利棣儿；审校 李军)
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。
* 人民币震荡微收跌 * 中间价大涨241点创逾两个月新高 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘购汇增加抵消美元回调影响 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高 。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数 继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。 他们并表示，春节前仅剩几个交易日，也是市场年前仅剩的购汇机会，有需求的客盘还是选择逢低购汇。 近期汇价中枢已随美元指数下移，而春节后汇价走势仍将取决于美元指数和外盘变动情况。 “今天购汇还是挺多的，这几天已经是春节前最后的购汇机会了。”一中资行交易员称，“各家中资大行 也没有提供很多流动性，市场上美元有点紧张。” 亦有中资行交易员表示，近期银行间市场汇价波动较大，因为节前有川普上台及其相关政策等扰动因素影 响美元，节后汇价可能会平稳一些。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 全球汇市