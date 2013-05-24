欧洲汇市：英镑下跌，后市因英国央行或放宽政策而蒙阴

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
* 英镑兑美元和欧元下跌
* 经济数据良莠不齐及英国央行或放宽政策，打压英镑
* 周一英国市场休市
路透伦敦5月24日 - 英镑兑美元周五下跌，英国经济数低迷，英国央行或进一步放松货币政策，令英镑有可能进一步下滑。
美联储本周暗示或缩减其目前每月850亿美元购债进度的刺激计划，而即将上任的英国央行总裁卡尼有可能推进强力的宽松货币政策，这或损及英镑。
英镑兑美元 下跌0.1%，至1.5090美元，距离周四触及的10周低点1.5014不远。本周英镑已累计下滑0.7%，兑美元料连续第三周录得跌幅。
英国市场周一休市，且下周公布的经济数据不多，策略师称，英镑可能仍留在区间交投，英镑汇率任何大幅变动将由外国消息带动。
近期英国数据直指复苏道路崎岖不平，但英国央行尚没有重启购债计划，周三公布英国央行会议记录显示，决策者以6：3的投票结果否决重启公债购买计划。但一些策略师称，卡尼接任央行总裁后可能推出更多刺激举措，将导致英镑走软。
欧元兑英镑 上涨0.1%，报0.8563英镑。数据显示德国5月企业信心改善后，欧元升至高点0.85925英镑，此为4月17日以来最高位。(完)
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路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。