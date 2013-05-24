欧洲汇市：英镑下跌，后市因英国央行或放宽政策而蒙阴

* 英镑兑美元和欧元下跌

* 经济数据良莠不齐及英国央行或放宽政策，打压英镑

* 周一英国市场休市

路透伦敦5月24日 - 英镑兑美元周五下跌，英国经济数低迷，英国央行或进一步放松货币政策，令英镑有可能进一步下滑。

美联储本周暗示或缩减其目前每月850亿美元购债进度的刺激计划，而即将上任的英国央行总裁卡尼有可能推进强力的宽松货币政策，这或损及英镑。

英镑兑美元 下跌0.1%，至1.5090美元，距离周四触及的10周低点1.5014不远。本周英镑已累计下滑0.7%，兑美元料连续第三周录得跌幅。

英国市场周一休市，且下周公布的经济数据不多，策略师称，英镑可能仍留在区间交投，英镑汇率任何大幅变动将由外国消息带动。

近期英国数据直指复苏道路崎岖不平，但英国央行尚没有重启购债计划，周三公布英国央行会议记录显示，决策者以6：3的投票结果否决重启公债购买计划。但一些策略师称，卡尼接任央行总裁后可能推出更多刺激举措，将导致英镑走软。

欧元兑英镑 上涨0.1%，报0.8563英镑。数据显示德国5月企业信心改善后，欧元升至高点0.85925英镑，此为4月17日以来最高位。(完)

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