欧洲汇市：英镑因美国数据强劲而下跌，易受英国央行行动而走软

* 英镑兑美元下跌，此前美国公布的消费者信心数据强劲

* 英镑兑美元下滑至接近两个半月低位，兑欧元跌至五周低位

路透伦敦5月28日 - 英镑兑美元周二下跌，接近近期低位，此前美国公布的经济数据强劲，支持了美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减经济刺激计划规模的可能性，使美元走强。

在数据显示美国5月消费者信心升至逾五年来最高后，英镑兑美元下跌0.3%，至1.5053美元。该数据提振美元，且拉低英镑至上周触及的两个半月低位1.5014美元附近。

强劲技术支撑预料在1.5000美元，交易商称在该水平上方有买单。

对即将在7月上任的英国央行总裁卡尼将可能呼吁追加刺激举措以提振积弱的英国经济，特别是上周英国零售销售数据不佳后，这也打压英镑。

相反，对美联储将很快放缓购债进度的预期提振美元。

摩根士丹利分析师表示，他们预期英镑将再次测试1.5010/1.5000美元区域，因为“英国经济整体状况仍然疲弱”。他们说，若英镑跌穿1.50美元，将为英镑跌向3月低位1.4832美元铺路。

但其他分析师指出，数据显示截至5月21日当周投机者的英镑空头头寸增加，英镑可能因空头回补反弹。

“市场在等待进一步消息，等待下周公布的PMI调查(投资者将根据该数据评估英国5月经济活动状况)，”Caxton FX分析师Richard Driver说。

欧元兑英镑 跌0.1%，至0.8549英镑，但仍接近上周触及的五个月高位0.8590英镑。(完)

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