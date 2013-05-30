欧洲汇市：英镑兑美元上涨，但兑欧元跌至六周低位

* 英镑兑全线走弱在美元上升0.5%

* 但英镑兑欧元下跌，触及六周低位

* 月底资金流主导交易

路透伦敦5月30日 - 英镑兑全线走弱的美元周四攀升至逾一周高点，因月底买需及美国经济数据弱于预期。

但英镑兑欧元触及六周低位，交易商预期英镑将继绩疲弱，因担忧将在7月走马上任的下任英国央行总裁卡尼可能支持进一步放宽政策。

英镑兑美元 升0.5%，至1.5211美元，稍早触及5月21日来最高的1.5218美元，交易商表示，挂在1.5200美元上方的止损买单被触动。

但欧元兑英镑 升0.4%，触及0.85985英镑，为4月17日来的最高，略高于上周高位0.8597英镑。欧元最新报0.8579英镑。欧元上涨，也受助于月底买需。

“因为月底，今日汇市主要受资金流带动，而不是很受基本面因素推动，”加拿大皇家银行汇市策略师Elsa Lignos说。

分析师表示，美国数据显示第一季经济增长步伐略为回软，且最新一周初请失业金人数上升，令美元承压，因数据略为降低美国联邦储备理事会(美联储/FED)将提早撤走货币宽松计划的机率。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价