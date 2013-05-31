欧洲汇市：英镑兑美元下跌，央行宽松倾向持续带来贬值压力

但分析师比较小心，认为英镑涨势可能将是昙花一现，因卖家在高位获利了结，另外人们担心即将于7月上任的英国央行总裁卡尼可能偏好更多货币刺激措施。

英镑兑美元 当日跌0.2%，至1.5195美元，从稍早高位1.5240拉回。

据称在1.5100美元的期权到期，将使英镑往该水准靠拢。

策略师称，英镑周五走势主要受本月最后一个交易日投资者平仓主导。未来几天，英镑受英国数据的影响较少，更多将是受美元走势影响。

“英镑受其他货币兑美元走势影响，可能将成为美元走强的受害者，6月初或将跌破1.50美元，”FXPRO首席分析师Simon Smith称。

欧元兑英镑 涨0.1%，报0.8570英镑，距周四触及的高位0.85985英镑不远，后者是4月17日以来最高。

交易商表示，欧洲各央行月底对欧元兑英镑的需求可能支撑欧元。

分析师表示，未来几个月英镑兑美元可能将下跌，因卡尼可能采取积极宽松政策。(完)

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