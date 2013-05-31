欧洲汇市：英镑兑美元下跌，容易进一步走软

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
* 英镑兑美元下跌，后市仍然承压
* 美国经济数据良好及月末资金流主导英镑走势
路透伦敦5月31日 - 英镑兑美元周五在月末交投震荡中下跌，分析师表示，英国经济复苏路途崎岖，可能促使英国央行进一步放宽货币政策，英镑将继续受压。
美元走强也损及英镑/美元表现，此前美国公布的消费者信心数据升至近六年高位。
英镑兑美元 跌0.4%，至1.5175美元，从稍早触及的1.5240美元的高位回落，此为5月21日来最高。
英镑支撑位据称在1.5111美元和本周低位1.5008美元，后者为3月14日来最低水平。
分析师表示，英国经济疲弱将令英镑持续受压。
投资人在5月最后一个交易日调整头寸主导了英镑的走势，且策略师说，未来几天英镑的表现将更多受美元走势所左右。
市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)在今年某时候将缩减经济刺激计划，且下任英国央行总裁卡尼预计将进一步放宽货币政策，分析师说，下半年英镑走势可能艰难，一些分析师预料，英镑今年可能收在1.40美元之下。
欧元兑英镑 跌0.1%，至0.8551英镑，从周四触及的峰值0.85985英镑回落，此为4月17日来最高。
策略师表示，英镑的任何涨势都将是昙花一现，因只要上涨，就会有卖盘浮现。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。