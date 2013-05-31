欧洲汇市：英镑兑美元下跌，容易进一步走软

* 英镑兑美元下跌，后市仍然承压

* 美国经济数据良好及月末资金流主导英镑走势

路透伦敦5月31日 - 英镑兑美元周五在月末交投震荡中下跌，分析师表示，英国经济复苏路途崎岖，可能促使英国央行进一步放宽货币政策，英镑将继续受压。

美元走强也损及英镑/美元表现，此前美国公布的消费者信心数据升至近六年高位。

英镑兑美元 跌0.4%，至1.5175美元，从稍早触及的1.5240美元的高位回落，此为5月21日来最高。

英镑支撑位据称在1.5111美元和本周低位1.5008美元，后者为3月14日来最低水平。

分析师表示，英国经济疲弱将令英镑持续受压。

投资人在5月最后一个交易日调整头寸主导了英镑的走势，且策略师说，未来几天英镑的表现将更多受美元走势所左右。

市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)在今年某时候将缩减经济刺激计划，且下任英国央行总裁卡尼预计将进一步放宽货币政策，分析师说，下半年英镑走势可能艰难，一些分析师预料，英镑今年可能收在1.40美元之下。

欧元兑英镑 跌0.1%，至0.8551英镑，从周四触及的峰值0.85985英镑回落，此为4月17日来最高。

策略师表示，英镑的任何涨势都将是昙花一现，因只要上涨，就会有卖盘浮现。(完)

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