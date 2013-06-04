欧洲汇市：英镑兑美元从近期升势中回落，关注英国服务业PMI数据

* 英镑兑美元下跌，后市受美元走势主导

* 英国央行货币政策前景的不确定性令英镑承压

* 英国建筑业PMI优于预期

路透伦敦6月4日 - 英镑周二下跌，从上日兑美元录得六周来最大单日升幅后稍作喘息，交易商正等待英国经济持续复苏的进一步凭证，以决定是否大量作多英镑。

英国5月建筑业活动恢复成长，且上日该国制造业活动强于预期。交易商表示，关键的服务业采购经理人指数(PMI)周三公布，很可能是英镑是否可守住周一触及的近三周高位的关键。

英镑兑美元 跌0.2%，至1.5285美元，留守在55日移动均线切入位1.5280的上方，但低于周一峰值1.5376美元。

欧元兑美元 涨0.2%，至0.8547英镑。

“在上日5月制造业读数强于预期后，今日的数据将为英国经济略为好转提供证明，”National Australia Bank市场经济部主管Tom Vosa说。

“这势头是否可继续，仍要拭目以待，因欧元区经济仍努力在今年下半年积累动能。”

欧元区是英国最大贸易伙伴，该区经济陷入衰退。欧洲央行周四召开政策会议，大部份分析师预期央行将维持利率不变。

英国央行货币政策委员会周三也召开为期两天会议。市场广泛预计该央行将维持利率在纪录低位及资产购买计划规模不变。这次是央行总裁金恩任期内的最后一次政策会议。

英镑前景预料受下任英国央行总裁卡尼会否选择推出经济支持举措主导。市场预计，若英国经济走软，英国央行将可能积极放宽货币政策。(完)

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