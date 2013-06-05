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货币新闻 | 2013年 6月 5日 星期三 16:57 BJT

欧洲金融市场：英镑升高而英债下滑，此前公布英国服务业PMI数据好于预期

路透伦敦6月5日 - 周三公布的调查显示，5月英国服务业增长速度远快于预期，表明经济成长正在加速，之后发生市场反应：

* 英镑兑美元 升至日高1.5371美元

* 英国公债期货 下滑10个跳动点并触及盘中低点

* 欧元兑英镑 从PMI数据前的0.8526跌至盘中低点0.8504

* 德债期货 触及盘中低点142.32,日内下跌4个跳动点。(完)
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