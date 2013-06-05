欧洲汇市：英镑上涨，因英国服务业数据直指经济前景改善

* 英镑兑美元升至四周高位，兑欧元涨至两周高点

* 优于预期的英国服务业PMI提振英镑表现

* 英国经济改善，缓和对英国央行将再次放宽政策的担忧

* 英镑进一步涨势或取决于美国货币政策前景

路透伦敦6月5日 - 英镑兑美元周三攀升至四周高位，兑欧元涨至两周高点，此前英国服务业数据直指经济前景改善，且降低英国央行将再次放宽政策的可能性。

但英镑涨势受限，因仍忧虑下月上任的英国央行总裁卡尼可能将选择采取更多举措刺激经济，特别是通胀正在下降。

英镑兑美元 涨0.3%，至1.5362美元，稍早触及5月10日来最高的1.5398美元，因美国民间就业岗位增幅少于预期，打压美元，英镑因此得益。

英镑兑美元的技术阻力位在4月中高位1.5410美元，一旦攻破，英镑可能直指5月1日高位1.5607美元。

周三公布的调查显示，英国服务业5月增长速度远快于预期，新业务增速为逾三年来最快，表明经济成长正在加速。Markit/CIPS的5月服务业采购经理人指数(PMI)自4月的52.9升至54.9。 之前英国制造业和建筑业PMI均优于预期。

英镑后市的进一步升幅可能将取决于周五公布的美国周度就业报告。该报告若强劲，将提振美元，且引发对美联储未来几个月将可能缩减货币宽松计划的预期。

欧元兑英镑 跌0.4%，至0.8506英镑，盘中触及两周低位0.84965英镑。

如果欧洲央行总裁德拉吉在周四央行政策会议后对经济发表悲观言论，欧元将会面临更多卖压。

英国央行货币政策委员会周四也公布政策决议，市场广泛预期央行将维持利率和资产购买规模不变。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价