欧洲汇市：英镑攀升，因英国央行维持利率不变及经济数据改善

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
* 英镑兑美元上涨，可望录得2010年底来最大周度升幅
* 英国央行维持政策不变，进一步放宽政策的可能性下降
* 欧元/英镑从两周低位反弹，此前欧洲央行公布政策决议
* 欧洲央行维持利率不变，预期经济将逐步复苏
路透伦敦6月6日 - 英镑兑美元周四上涨至近一个月高位，此前英国央行维持利率不变，且近期英国经济数据良好，降低英国央行未来几个月将再次放宽政策的可能性。
一如市场广泛预期，英国央行周四表决反对再度启动央行买债计划，维持利率水准于纪录低位，保持量化宽松规模在3,750亿英镑不变。 近期经济数据暗示英国经济复苏正积累动能。
英镑兑美元 涨0.7%，至1.5508美元，此为5月9日来最高。交易商说，英镑进一步上涨将可能升向5月1日触及触的高位1.5607美元。
英镑贸易加权指数 涨至一个月高位81.2。英镑兑美元本周迄今上涨超过2%，将为2010年底来表现最好一周。
欧元兑英镑 持平在0.85英镑，距离稍早触及的两周低点0.8480英镑不远。
欧元兑美元上涨，此前欧洲央行维持主要利率在纪录低点0.50%不变，暂时不采取政策行动，以观察今年下半年是否实现经济复苏。 欧洲央行称，5月经济数据改善直指今年稍晚经济将逐步复苏。
本周公布的优于预期的英国服务业，制造业和建筑业活动数据也为该国经济正在复苏提供凭证。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。