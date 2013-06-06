欧洲汇市：英镑攀升，因英国央行维持利率不变及经济数据改善

* 英镑兑美元上涨，可望录得2010年底来最大周度升幅

* 英国央行维持政策不变，进一步放宽政策的可能性下降

* 欧元/英镑从两周低位反弹，此前欧洲央行公布政策决议

* 欧洲央行维持利率不变，预期经济将逐步复苏

路透伦敦6月6日 - 英镑兑美元周四上涨至近一个月高位，此前英国央行维持利率不变，且近期英国经济数据良好，降低英国央行未来几个月将再次放宽政策的可能性。

一如市场广泛预期，英国央行周四表决反对再度启动央行买债计划，维持利率水准于纪录低位，保持量化宽松规模在3,750亿英镑不变。 近期经济数据暗示英国经济复苏正积累动能。

英镑兑美元 涨0.7%，至1.5508美元，此为5月9日来最高。交易商说，英镑进一步上涨将可能升向5月1日触及触的高位1.5607美元。

英镑贸易加权指数 涨至一个月高位81.2。英镑兑美元本周迄今上涨超过2%，将为2010年底来表现最好一周。

欧元兑英镑 持平在0.85英镑，距离稍早触及的两周低点0.8480英镑不远。

欧元兑美元上涨，此前欧洲央行维持主要利率在纪录低点0.50%不变，暂时不采取政策行动，以观察今年下半年是否实现经济复苏。 欧洲央行称，5月经济数据改善直指今年稍晚经济将逐步复苏。

本周公布的优于预期的英国服务业，制造业和建筑业活动数据也为该国经济正在复苏提供凭证。(完)

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