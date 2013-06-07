欧洲汇市：英镑兑美元持坚，静待美国非农就业数据

虽然英镑兑美元 略微走低到1.5585，但本周料仍可录得自2009年10月以来的最佳单周表现。英镑周四一度触及1.5685美元，为2月中以来的高点。

不过，分析师认为英镑兑美元很难进一步录得涨幅，因为卖家可能逢高抛出英镑，并且美元反弹将带来轧空风险。

“美元普遍走弱的局面令英镑受益，”FXPRO的首席分析师Simon Smith表示，“但市场已经是极度做空美元，如果美国就业报告表现中性或好于预期，则有投资者回补美元空仓并引发美元反弹的风险。”

英镑贸易加权指数 触及一个月高点81.3，欧元/英镑 持平于0.8497，距离周四所及的两周低点0.8480不远。（完）

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