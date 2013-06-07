欧洲汇市：英镑下滑，因美元受美国就业报告提振大涨

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
* 美国就业数据公布后，英镑兑美元下滑
* 稍早英镑的升势转瞬即逝，卖家逢高出货
* 英国央行可能进一步放宽政策的前进可能打压英镑
路透伦敦6月7日 - 英镑兑美元周五下滑，此前美国公布的就业数据显示非农就业岗位增幅大于预期，扶助美元从近期低点反弹。
美国5月就业数据尽管仅略胜市场预期，但足以扶助美元上涨，因鉴于本周稍早的数据疲弱，部分市场人士原本预计数据会差很多。
英镑兑美元 跌0.4%，至1.5530美元，脱离周四触及的2月中来最高的1.5685美元。据报有执行价在1.5500美元的选择权到期，可能使英镑留守在该水准附近。
尽管今日收低，但在本周兑美元大涨后，英镑本周势将录得2010年10月来最佳周度表现。
今日稍早，英镑兑美元接近四个月高位，因市场为较弱的非农就业数据作准备。若数据不佳，可能打压对美联储将缩减购债的臆测。
策略师表示，英镑升势稍纵即逝，因卖家逢高出货。较长期而言，美国经济可能跑赢英国经济，这可能拖累英镑在年底前接近，甚至跌穿1.40美元。
欧元兑英镑 升0.2%，在0.8505英镑，脱离周四触及的两周低点0.8480英镑。(完)
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路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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