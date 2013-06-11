欧洲汇市：英镑上涨，因英国经济数据较佳及NIESR预期英国经济成长

标题新闻：美国总统特朗普称计划对多德-弗兰克法案进行“非常重大简化”，让银行贷款变得更易
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* 英镑兑美元接近上周高位
* 英国4月工业生产小幅上升
* NIESR预料截至5月的三个月英国经济成长0.6%
路透伦敦6月11日 - 英镑兑美元周二接近四个月高位，此前有更多迹象显示英国第二季经济成长提速，降低英国央行将再次放宽货币政策的机率。
英国国家经济社会研究院(NIESR)预计，截至5月的三个月英国经济成长0.6%，此前英国公布4月工业生产上升，为连续第三个月增长。
加之上周调查显示英国服务业活动强劲，这缓和了投资人对卡尼7月出任英国央行总裁时可能支持进一步放宽货币政策的担忧。
英镑兑美元 升至1.5647美元，接近上周触及1.5685美元的四周峰值，技术阻力在1.5703美元，为200日移动均线切入位，之后英镑缩减升幅，至1.5571美元。
调查周二也显示，英国房价以约三年最快速度增长。
欧元 全线走强，兑英镑上涨0.2%，报0.8512英镑，德国宪法法院就欧洲央行购债计划的合法性进行为期两日的听证会。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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