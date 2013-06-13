欧洲汇市：英镑兑美元持坚于四个月高位附近，英国央行宽松措施预期降温

“英国优于预期的经济数据扶助英镑/美元的表现，另外人们对即将上任的英央行总裁卡尼将持宽松立场的预期正在减弱，”汇丰策略师Daragh Maher称。

“但基本面仍具挑战性，因为经济几乎没有增长，而且正在施行财政紧缩政策，今年稍早看到的英镑抛盘可能将再度出现，”Maher补充称。

英镑/美元已从3月触及的两年半低点1.4832美元反弹，因第一季英国已避免了“三度衰退”，而且近期数据显示第二季经济出现一些温和增长。但英国经济表现料将逊于美国，因欧元区仍陷于经济衰退。欧元区是英国最大贸易伙伴。

“我们希望在高位再次作空英镑，因为我们认为基本面和技术面因素仍呈负面，”摩根士丹利在早晨研究报告中称。

英镑上涨的另一个原因是，投机客大量削减先前建立的美元多头部位。近期美国经济数据较为疲弱，令美联储今年是否将撤走刺激政策的前景具有不确定性。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价