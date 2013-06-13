欧洲汇市：英镑兑美元上涨，因英国央行将再度放宽政策的前景减弱

* 英镑兑美元触及四个月高位

* 优于预期的英国经济数据扶助英镑攀升

* 对英国央行将再度放宽政策的预期下降

路透伦敦6月13日 - 英镑兑走弱的美元周四上涨至接近四个月高位，因市场人士降低对英国央行将再次推出经济刺激政策的预期，他们谨慎乐观认为英国经济正在复苏。

分析师也表示，英镑目前走势受美元指数 下跌带动，此前投资人降低美元多头头寸的押注，因他们愈发怀疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否将缩减刺激举措。

英镑兑美元 持平在1.5674美元，稍早触及1.5703美元日内高位，为2月11日来最高水平，且接近200日移动均线，此水平视为短期阻力。

“英镑上涨，因英国数据较佳及美元下跌，”法国巴黎银行外滙策略师Michael Sneyd说。

“英镑兑美元走势目前主要受迫仓活动带动，特别是投资人正降低美元多头头寸。”

目前，分析师称，英镑兑美元的涨势将得到良好支持。

英镑兑欧元 也上扬。欧元下滑0.3%，报0.8478美元，接近周三触及的三周低位0.8464英镑，当时优于预期的英国就业数据提振英镑。(完)

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