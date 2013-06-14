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市场报道 | 2013年 6月 14日 星期五 17:06 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元脱离四个月高位，但仍有支撑因素

英镑兑美元跌破200日移动均线切入位的技术阻力1.5700美元，上方有更多阻力位，分别是233周移动均线切入位1.5727和55个月均值1.5732。

交易商称，今日稍晚位于1.5700的期权到期，可能限制英镑兑美元于该水准附近。

“目前完全是看美元走势，英镑只是从旁受影响，”Investec企业和机构部门交易主管理Lee McDarby称。

但他补充称，“我们看到英国进口商在1.57美元上方大量抛售，这暗示市场认为这里是卖出的好点位。”

英国近期公布的数据更加乐观，帮助提振英镑，因为投资者削减英国央行将进一步放宽货币政策的预期。

但交易商和分析师仍持谨慎态度，因英国经济仍较疲弱。他们认为，7月即将上任的英国央行总裁卡尼可能将维持宽松政策，直至英国经济达到可持续增长。

摩根士丹利分析师在给客户的研究报告中称，预计英镑涨势将受限于1.5790美元区域，如果下破1.5600，将进一步走软。

欧元兑英镑 持稳于0.8509英镑，交易商称在0.8470英镑左右有买单，仅略高于周三低点0.8464英镑。(完)

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(编译 石冠兰/于春红; 审校 沈以文)

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