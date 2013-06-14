欧洲汇市：英镑兑美元脱离四个月高位，但仍有支撑因素

欧元债市：两年期德债收益率在标售前触及两个月高位
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
英镑兑美元跌破200日移动均线切入位的技术阻力1.5700美元，上方有更多阻力位，分别是233周移动均线切入位1.5727和55个月均值1.5732。
交易商称，今日稍晚位于1.5700的期权到期，可能限制英镑兑美元于该水准附近。
“目前完全是看美元走势，英镑只是从旁受影响，”Investec企业和机构部门交易主管理Lee McDarby称。
但他补充称，“我们看到英国进口商在1.57美元上方大量抛售，这暗示市场认为这里是卖出的好点位。”
英国近期公布的数据更加乐观，帮助提振英镑，因为投资者削减英国央行将进一步放宽货币政策的预期。
但交易商和分析师仍持谨慎态度，因英国经济仍较疲弱。他们认为，7月即将上任的英国央行总裁卡尼可能将维持宽松政策，直至英国经济达到可持续增长。
摩根士丹利分析师在给客户的研究报告中称，预计英镑涨势将受限于1.5790美元区域，如果下破1.5600，将进一步走软。
欧元兑英镑 持稳于0.8509英镑，交易商称在0.8470英镑左右有买单，仅略高于周三低点0.8464英镑。(完)
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(编译 石冠兰/于春红; 审校 沈以文)
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
路透3月28日 - 多数新兴亚币周二从上日所及的多月高点下跌，因美元略微重拾升势，交易员对亚币获利 了结。 美元从四个月低点反弹，因对特朗普医保法案挫败的忧虑，让位于对他的刺激政策的一点希望。 “今天是反思和调整的日子，”OANDA资深交易员Stephen Innes表示，并称有不少的获利了结操作。 相对强弱指标(RSI)等技术指标显示，台币 、印度卢比<INR= IN>和泰铢 都处于超买区域，其它部分币种也接近超买。 马币 因原油价格疲弱而下跌。韩元 今日稍早一度因 美元空头回补而下挫，之后回升。 菲律宾披索 微幅下跌，因企业浮现美元买需及外资流出股 市。 据外汇数据，外资在菲律宾股市卖超1.3亿美元。 印度及印尼市场逢假日休市。 美元指数 周二上涨0.1%，本月下跌近3%。若美元指数再下跌个2%，将会回到特朗普去年11月当选美 国总统的水准。
(德国RQFII额度的总数“1,055.43亿”有误，应为“105.43亿") 路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止2月24日，已批准人民币合格境外机构投资 者(RQFII)181家，获批额度共计5,411.29亿元人民币，较上月净增加115亿元。 2月贝莱德基金顾问公司和锋裕资产管理公司分别首次获批110亿元和5亿元。 以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）: 序号 机构名称 注册地 批准日期 累计批准额度 1 南方东英资产管理有限公司 香港 2014.09.22 461 2 嘉实国际资产管理有限公司 香港 2014.09.22 147.4 3 华夏基金（香港）有限公司 香港 2013.07.26 218 4