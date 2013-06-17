欧洲汇市：英镑兑美元接近四个月高位，美联储本周会议受到高度关注

欧洲已公布经济指标--2017/4/14
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
美联储政策立场的不确定性已导致股市和风险资产剧烈波动，若贝南克言论能缓解市场的紧张，美元有望全线攀升。
“英镑本周走势的主要推因将是美联储，贝南克会试图安抚市场…这可能推动美元走强，从而压制英镑兑美元，”野村外汇分析师Saeed Amen表示。
“英国数据一直相当好，美元多仓遭解除也帮到了英镑。”
另一焦点是英国央行周三将发布的6月6日会议纪录，预计会显示即将离职的央行总裁金恩是否再次投票主张扩大当前3,750亿英镑的资产购买计划。
英镑兑美元 涨0.1%至1.5721美元，接近周四触及的2月初以来最高位1.5737美元。短期图表阻力位在1.5730，果断突破该位则将上看1.58关口。
支撑位在周五低点1.5616美元，据称1.57处期权障碍到期，料使英镑维持在此处附近。
英镑兑欧元 走强。欧元跌0.1%至0.8486英镑，距离周三低点0.8464英镑不远。交易员称0.8460有止损卖单。
策略师警告称，较长期而言英镑兑美元可能下滑，因为美联储预计会退出超宽松政策，而英国央行新任总裁卡尼则可能加大刺激政策以扶持本国经济。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/隋芬; 审校 许娜)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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