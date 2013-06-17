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市场报道 | 2013年 6月 17日 星期一 17:10 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元接近四个月高位，美联储本周会议受到高度关注

美联储政策立场的不确定性已导致股市和风险资产剧烈波动，若贝南克言论能缓解市场的紧张，美元有望全线攀升。

“英镑本周走势的主要推因将是美联储，贝南克会试图安抚市场…这可能推动美元走强，从而压制英镑兑美元，”野村外汇分析师Saeed Amen表示。

“英国数据一直相当好，美元多仓遭解除也帮到了英镑。”

另一焦点是英国央行周三将发布的6月6日会议纪录，预计会显示即将离职的央行总裁金恩是否再次投票主张扩大当前3,750亿英镑的资产购买计划。

英镑兑美元 涨0.1%至1.5721美元，接近周四触及的2月初以来最高位1.5737美元。短期图表阻力位在1.5730，果断突破该位则将上看1.58关口。

支撑位在周五低点1.5616美元，据称1.57处期权障碍到期，料使英镑维持在此处附近。

英镑兑欧元 走强。欧元跌0.1%至0.8486英镑，距离周三低点0.8464英镑不远。交易员称0.8460有止损卖单。

策略师警告称，较长期而言英镑兑美元可能下滑，因为美联储预计会退出超宽松政策，而英国央行新任总裁卡尼则可能加大刺激政策以扶持本国经济。(完)

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