欧洲汇市：英镑兑美元触及四个月高位，关注美联储政策会议

欧洲已公布经济指标--2017/4/14
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
* 英镑兑美元在大约四个月高位交投
* 英国经济数据改善料支撑英镑
* 关注周三美联储政策决议及英国央行会议记录
路透伦敦6月17日 - 英镑兑美元周一触及四个月新高，因英国经济不断改善迹象促使投资人降低对英国央行将很快进一步放宽政策的预期。
英镑上涨也得益于投资人持续出脱对美元进一步上涨的押注。策略师补充说，市场仍有大量英镑空头头寸，一旦出现轧空，将推高英镑。
英镑兑美元 上涨0.1%，报1.5718美元，稍早触及2月初来最高的1.5753美元。分析师表示，英镑在较高水平卖家浮现，导致英镑兑美元从日高回落。
技术阻力位据称在100周移动均线切入位1.5765美元，支撑位在周五低点1.5616美元。
分析师表示，英镑本周走势将受美联储主席贝南克6月19日美联储会议后的讲话主导，因市场寻找美联储未来刺激计划的线索。
英镑走势的另一焦点是周三公布的英国央行6月6日会议记录。
英镑兑欧元 也走强，欧元跌0.1%，报0.8486英镑，距离周三低位0.8464不远。交易商说，在0.8460英镑挂有止损卖单。
策略师警告，英镑兑美元较长期可能下滑，因美联储预料将撤出超宽松货币政策，而新任英国央行总裁卡尼很可能扩大刺激计划以扶助经济。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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