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市场报道 | 2013年 6月 18日 星期二 23:23 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元和欧元下滑，静待美联储决议结果

* 英镑兑美元下跌，因美国经济数据令人鼓舞

* 焦点放在美联储周三政策决议

* 英国CPI高于预期，未能提振英镑

路透伦敦6月18日 - 英镑周二下滑，从上日触及的四个月高位回落，因美国数据良好及预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能暗示削减刺激计划，支撑美元上涨。

周三美联储主席贝南克的讲话如果谈到提早撤走宽松政策，可能进一步推高美元，尽管部份分析师警告，如果美联储的消息令市场波动及股市下跌，美元涨势可能昙花一现。

同时，美国楼市和通胀数据表明美国经济复苏正积累动能。

在德国经济信心数据优于预期后，欧元走强，英镑兑欧元跌至逾两个月低位。

英镑兑美元 下滑0.8%，至1.5595美元，从周一高位1.5753下跌，此为2月11日来最高。交易商称，在英镑跌穿1.5640美元后触及止损卖单，据称支撑位在大约6月11日低位1.5521。

强于预期的5月英国通胀数据无助英镑表现，也未能降低英国央行进一步放宽政策的前景。

分析师表示，在贝南克的记者会前，汇市将在区间交投。

欧元兑英镑 升1%，报0.8579英镑，稍早触及5月30日来最高的0.8584英镑，升穿100日移动均线切入位0.85467英镑。(完)

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