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市场报道 | 2013年 6月 19日 星期三 16:41 BJT

欧洲汇市：英镑持稳，英国央行会议记录与美联储政策会议结果备受关注

英镑兑美元 持稳，报1.5647，仍守在周一所及2月11日以来高位1.5753之下。交易商指出，1.5670和1.5700上方挂有卖单。

英镑守在强技术阻力位1.5694(200日移动均线切入位)，和55周移动均线切入位1.5693之下。

“中期而言，(英国)数据相对利好，但英镑兑美元涨势可能会消退，因为美国复苏看来继续向前推进，”加拿大帝国商业银行(CIBC)外汇策略主管Jeremy Stretch称。

市场人士还将观察英国央行总裁金恩周三稍晚的讲话。

但市场目光将主要集中在美联储1800GMT宣布的利率会议结果，以及联储主席贝南克在1830GMT召开的新闻发布会上。

任何关于联储很快退出刺激计划的暗示或将推高美元。分析师预计，在美联储政策决定出炉前，主要货币将维持区间交投。

欧元兑英镑 持稳在0.8558，此前跌破周二所及高位0.8584。5月底高位0.85985处料存在更多技术阻力。(完)

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