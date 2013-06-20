欧洲汇市：英国零售销售增长提振英镑表现

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
* 英镑兑美元从两周低位反弹
* 英国零售销售扶助英镑兑欧元上升
* 美联储暗示可撤走刺激举措，英国央行预料将维持政策不变
路透伦敦6月20日 - 英镑兑欧元周四上涨，兑美元从两周低位反弹，此前英国零售销售数据巩固了对英国央行不太可能进一步放宽政策的观点。
但英镑兑美元涨势预料受限，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示准备开始撤走刺激计划，消息提振美国公债收益率，且增强美元吸引力。
数据显示英国5月零售销售较4月上升2.1%，为英国经济不断持续复苏的最新凭证。
该数据扶助令欧元兑英镑 跌0.6%，报0.8530英镑。
英镑兑美元 下滑0.1%，报1.5466美元，从零售销售数据公布前触及的两周低位1.5415美元反弹。不过，英镑仍远低于周一触及的四个月高位1.5753美元。
英国工业联盟(CBI)周四公布的月度工业趋势调查显示，6月工业订单微幅上升，制造商对前景的信心减弱。 这数据提醒了投资人，英国经济复苏仍不确定。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透芝加哥4月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨， 因出现低吸买盘，此前近月合约 受南美作物产量预估打击前日触及 一年最低。 CBOT-5月大豆合约 收高8-1/2美分，报每蒲式耳9.47-3/4美元， 盘中触及3月31日以来最高的9.51-1/2美元。 额外支撑来自对巴西农户大豆销售步伐放缓的担忧。 CBOT-5月豆粕期货 收高3.40美元，报每短吨312.70美元。 CBOT-5月豆油期货 收高0.17美分，报每磅31.24美分，未理会 马来西亚棕榈油下跌带来的压力。 今日CBOT大豆预估成交量为203,235口，豆粕为100,776口，豆油为16 9,593口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)