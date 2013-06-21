欧洲汇市：英镑守住涨幅，但兑美元易下挫

标题新闻：欧洲央行管委斯麦茨称即便经济动能增强，欧洲央行还是应坚持其政策指引阐明的路径
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英镑兑美元 下滑0.1%，报1.5487。英镑目前稳守在两周低点1.5415上方，该水准在周四触及，因当时美联储会议结果推动美元全线上涨。之后，受英国优于预期的零售数据提振，英镑反弹。
英镑兑美元亦被压制在周一所及的四个月高点1.5753下方。交易员称1.5500的期权到期，料令英镑接近该上档水准。
“英镑兑美元料将至少保留一种逢高卖出的趋势，”ETX Capital的首席外汇交易员Richard Wiltshire说道，他预计美元在未来几个月里将表现强劲。
欧元兑英镑 小升0.1%至0.8539，已经脱离三周高点0.85905。（完）
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦; 审校 隋芬)
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路透3月27日 - 本月初上市的Snap 股价周一盘初上扬1.3%， 此前多家券商给予该股初始评级。 花旗和德意志银行给予该股“买入”初始评级，瑞信给予的初始评级 为“表现优于大盘”，美银美林给予的初始评级为“中性”。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透3月27日 - 美国股市周一开盘下跌，受银行股走低拖累，因医保议案失败令人们对特朗普总统实施其宏大经济计划的能力提出质疑，“特朗普行情”看似终结。