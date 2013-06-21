欧洲汇市：英镑守住涨幅，但兑美元易下挫

英镑兑美元 下滑0.1%，报1.5487。英镑目前稳守在两周低点1.5415上方，该水准在周四触及，因当时美联储会议结果推动美元全线上涨。之后，受英国优于预期的零售数据提振，英镑反弹。

英镑兑美元亦被压制在周一所及的四个月高点1.5753下方。交易员称1.5500的期权到期，料令英镑接近该上档水准。

“英镑兑美元料将至少保留一种逢高卖出的趋势，”ETX Capital的首席外汇交易员Richard Wiltshire说道，他预计美元在未来几个月里将表现强劲。

欧元兑英镑 小升0.1%至0.8539，已经脱离三周高点0.85905。（完）

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