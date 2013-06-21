欧洲汇市：英镑兑走强的美元下跌，后市料走低

标题新闻：欧洲央行管委斯麦茨称即便经济动能增强，欧洲央行还是应坚持其政策指引阐明的路径
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* 英镑兑美元下滑，因美联储言论带动美元上涨
* 英国货币政策前景仍不确定
* 英镑可能进一步下跌
路透伦敦6月21日 - 英镑势将录得四个月来表现最差的一周，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布将准备收回货币刺激措施后，美元走强。
相反地，如果英国经济数据恶化，下月上任的英国央行总裁卡尼将可能再次放宽货币政策，分析师说。
英镑兑美元 跌0.8%，报1.5384美元，为两周来最低水平，跌穿关键水平1.5400美元，且远低于周一触及1.5753美元的四个月高位。
英镑兑美元本周下跌约2%，为2月底来表现最差。
“看来美元兑英镑未来几天将进一步上升，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)高级外汇策略师Adam Myers说，他预期，英镑下周稍晚将跌至大约1.5200-50美元。
“在美联储看来更接近缩减刺激计划之际，外汇市场人士认为卡尼将会支持推出更多刺激举措，美联储和英国央行政策前景的差异促使许多投资人建立英镑空头头寸。”
10年期美国公债和可比英债收益率差 走宽，对美元有利。
欧元兑英镑 升0.2%，报0.8535英镑。(完)
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