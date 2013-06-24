欧洲汇市：英镑兑走强的美元下跌，因美联储计划缩减刺激举措

* 美元持续走强，此前美联储暗示将缩减第三轮量化宽松政策

* 英镑兑美元触及三周低位，之后反弹

* 英镑表现受助于近期较好的英国数据及英债收益率攀升

路透伦敦6月24日 - 英镑兑美元周一下跌，美元全线走坚，因市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将很快缩减刺激计划的预期升温。

不过，英镑跌势有限，因为近期数据直指英国经济不断复苏，降低英国央行将推出更多货币刺激计划的可能性。

英镑兑美元 跌0.1%，报1.5397美元，脱离稍早触及1.5343美元的三周低位，且留守技术支撑位100日移动均线切入位1.5317美元的上方。

“若说英国略为站稳脚跟，我对此有所保留，”加拿大帝国商业银行(CIBC)汇市策略部主管Jeremy Stretch说，“英镑仍处于欧元和美元之间，表现不及美元，但好于欧元。”

欧元兑英镑 持稳在0.8501英镑，稍早触及一周低位0.8482英镑。如果欧元进一步下滑，将可能跌向6月12日低位0.8464英镑。

英镑表现受助于英国利率期货大幅变动及10年期英债 收益率升至2011年底来最高水平。部份原因是对美联储将收紧政策的预期全面压低全球公债价格。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]