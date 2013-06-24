欧洲汇市：英镑兑走强的美元下跌，因美联储计划缩减刺激举措

美国热股：Seadrill股价暴跌40%，因公司发出警告且在重组债务
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
* 美元持续走强，此前美联储暗示将缩减第三轮量化宽松政策
* 英镑兑美元触及三周低位，之后反弹
* 英镑表现受助于近期较好的英国数据及英债收益率攀升
路透伦敦6月24日 - 英镑兑美元周一下跌，美元全线走坚，因市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将很快缩减刺激计划的预期升温。
不过，英镑跌势有限，因为近期数据直指英国经济不断复苏，降低英国央行将推出更多货币刺激计划的可能性。
英镑兑美元 跌0.1%，报1.5397美元，脱离稍早触及1.5343美元的三周低位，且留守技术支撑位100日移动均线切入位1.5317美元的上方。
“若说英国略为站稳脚跟，我对此有所保留，”加拿大帝国商业银行(CIBC)汇市策略部主管Jeremy Stretch说，“英镑仍处于欧元和美元之间，表现不及美元，但好于欧元。”
欧元兑英镑 持稳在0.8501英镑，稍早触及一周低位0.8482英镑。如果欧元进一步下滑，将可能跌向6月12日低位0.8464英镑。
英镑表现受助于英国利率期货大幅变动及10年期英债 收益率升至2011年底来最高水平。部份原因是对美联储将收紧政策的预期全面压低全球公债价格。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
路透4月4日 - 三位匿名知情人士周一透露，美国手包和饰品厂商Kate Spade还将再经过几周时间洽商公司的出售事宜，此前该公司已经于上周接到了蔻驰(Coach)的收购要约。
路透4月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 281.2 103 281.3 8 * 5月 262.5 111 260.5 34 * 6月 251.9 109 253.1 29 * 7月 245.0 298 246.0 29 * 8月 240.4 1,824 240.8 149 * 9月 236.7 4,732 236.7 462 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译