欧洲汇市：英镑兑欧元上涨，因市场预计ECB将保持宽松货币政策

英镑受到最近经济数据改善的扶助，但兑美元的涨势可能短暂。英国央行决策者周二表示，不急于结束超宽松量货币政策立场。

欧元兑英镑 跌0.1%报0.8475，即将跌破6月12日低点0.8464并创出5月21日以来最低水准。欧元兑美元和日圆亦走低。

“最近欧元区金融形势趋紧，可能促使欧洲央行采取一些政策措施，”巴克莱资本的外汇策略师Chris Walker表示，“考虑到目前英国数据出现改善，我们预计欧元/英镑短线进一步走软。”

英镑/美元 跌0.1%报1.5408，据称在1.5400存在买单。英镑守住了支撑位1.5382，这是55日移动均线切入位。但交易员表示，如果再度下跌，英镑可能跌至6月4日低点1.5273。

交易商关注将于周三稍晚公布的英国政府的未来支出计划。(完)

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