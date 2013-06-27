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市场报道 | 2013年 6月 27日 星期四 23:53 BJT

欧洲汇市：英镑下滑，因英国经济增长疲弱及经常帐数据不佳

* 英镑兑美元挫至逾三周低位

* 英国首季GDP增长年率及经常帐数据不佳，拉低英镑

* 市场保持谨慎，静待下周卡尼上任英国央行总裁

* 欧元兑英镑触及一周高位

路透伦敦6月27日 - 英镑兑美元周四挫至逾三周低位，此前公布的经济数据弱于预期，保留了英国央行将推出更多量化宽松政策的可能性。

英国国家统计局周四公布，英国第一季GDP终值较前季确认为增长0.3%，较上年同期从增长0.6%下修为增长0.3%；预估为较上季和上年同期分别增长0.3%和0.6%。

周四公布的数据显示，英国第一季经常帐赤字为145.12亿英镑(市场预估为赤字118亿)，相当于GDP的3.6%，上一季为赤字136.17亿英镑。

分析师表示，英国国家统计局的数据提醒投资人，下周上任的新的英国央行总裁卡尼将可能倾向选择进一步放宽货币政策。

英镑兑美元 跌0.7%，报1.5201美元，此为6月初来最低。英镑下一步下滑可能目标在5月底低位1.5008美元。

欧元兑英镑 涨0.7%，至0.8560英镑的一周高位，可能目标在6月20日高位0.85905英镑。(完)

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