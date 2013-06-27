欧洲汇市：英镑下滑，因英国经济增长疲弱及经常帐数据不佳

标题新闻：希腊与欧元区债权人就改革要点达成一致，这是释放新贷款的前提条件--欧元集团主席迪塞尔布洛姆
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* 英镑兑美元挫至逾三周低位
* 英国首季GDP增长年率及经常帐数据不佳，拉低英镑
* 市场保持谨慎，静待下周卡尼上任英国央行总裁
* 欧元兑英镑触及一周高位
路透伦敦6月27日 - 英镑兑美元周四挫至逾三周低位，此前公布的经济数据弱于预期，保留了英国央行将推出更多量化宽松政策的可能性。
英国国家统计局周四公布，英国第一季GDP终值较前季确认为增长0.3%，较上年同期从增长0.6%下修为增长0.3%；预估为较上季和上年同期分别增长0.3%和0.6%。
周四公布的数据显示，英国第一季经常帐赤字为145.12亿英镑(市场预估为赤字118亿)，相当于GDP的3.6%，上一季为赤字136.17亿英镑。
分析师表示，英国国家统计局的数据提醒投资人，下周上任的新的英国央行总裁卡尼将可能倾向选择进一步放宽货币政策。
英镑兑美元 跌0.7%，报1.5201美元，此为6月初来最低。英镑下一步下滑可能目标在5月底低位1.5008美元。
欧元兑英镑 涨0.7%，至0.8560英镑的一周高位，可能目标在6月20日高位0.85905英镑。(完)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f