欧洲汇市：英镑维持偏弱走势，新央行总裁卡尼政策前景不明

中国债市动态：现券期货均走弱，美联储缩表前景下海外市场回调拖累人气
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。
英镑兑美元 跌0.15%至1.5234美元，稍微逼近周四所及低位1.5201美元。周四公布的数据显示，英国第一季GDP终值较上年同期从增长0.6%下修为增长0.3%，第一季经常帐赤字扩大。
英镑对周五公布的数据没有做出明显反应。周五公布的数据显示，英国4月服务业产出上升，进一步说明英国经济复苏之势延续到了第二季 。
“在英国央行下周四公布利率决定之前，英镑将处于守势，”BMO Capital Markets汇率策略师Stephen Gallo表示。
英镑守在4月23日低位1.5196美元的技术支撑位上方，但一旦跌穿这一水准，将有进一步跌至5月末低位1.5008美元的危险。
欧元兑英镑 升0.3%至一周高位0.8569英镑，有机会上看6月20日高位0.85905英镑。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 兰秀娟; 审校 蔡美珍)
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路透上海4月10日 - 近期因资金困局而受高度关注的中国乐视网周一午间刊登公告预计，一季度公司净利将较去年同期基本持平，并称在获得融创中国等机构注资后，3月份起公司各业务线均已回归稳定增长态势。
路透上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一早盘下探逾三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响。