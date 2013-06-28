欧洲汇市：英镑维持偏弱走势，新央行总裁卡尼政策前景不明

英镑兑美元 跌0.15%至1.5234美元，稍微逼近周四所及低位1.5201美元。周四公布的数据显示，英国第一季GDP终值较上年同期从增长0.6%下修为增长0.3%，第一季经常帐赤字扩大。

英镑对周五公布的数据没有做出明显反应。周五公布的数据显示，英国4月服务业产出上升，进一步说明英国经济复苏之势延续到了第二季 。

“在英国央行下周四公布利率决定之前，英镑将处于守势，”BMO Capital Markets汇率策略师Stephen Gallo表示。

英镑守在4月23日低位1.5196美元的技术支撑位上方，但一旦跌穿这一水准，将有进一步跌至5月末低位1.5008美元的危险。

欧元兑英镑 升0.3%至一周高位0.8569英镑，有机会上看6月20日高位0.85905英镑。(完)

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