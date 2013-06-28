欧洲汇市：英镑在谨慎市况中下滑，投资者为卡尼上任英国央行总裁做准备

中国债市动态：现券期货均走弱，美联储缩表前景下海外市场回调拖累人气
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。
* 英镑兑美元留守在接近三周半低位
* 英镑兑欧元触及一周低位，受月底资金主导
* 交易商持谨慎态度，静待新任英国央行总裁卡尼上任
路透伦敦6月28日 - 英镑周五下滑，兑欧元扩大跌幅触及一周低位，因上日英国数据疲弱，提醒了投资人英国央行仍可能选择扩大货币宽松政策。
英镑兑美元徘徊在接近逾三周低位，在下周新任英国央行总裁卡尼上任前，因英国货币政策前景存在不确定性，投资人保持谨慎。
交易商说，月末和季末资金流很可能主导将可能是交投震荡的交易日。
英镑兑美元 持平在1.5245美元，距离周四触及的1.5201美元不远，周四数据显示英国首季GDP环比年率终值较前值减半，且首季经常帐扩大。英镑势将连续第二周下跌。
欧元兑英镑 上涨0.5%，至0.8589英镑的一周高位。
市场预期，下周四英国央行政策会议将不会调整利率或改变其量化宽松政策。
不过，分析师表示，有机会卡尼将提出新举措，诸如发表货币政策前景的未来指引，早至8月推出。(完)
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