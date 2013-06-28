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市场报道 | 2013年 6月 28日 星期五 23:00 BJT

欧洲汇市：英镑在谨慎市况中下滑，投资者为卡尼上任英国央行总裁做准备

* 英镑兑美元留守在接近三周半低位

* 英镑兑欧元触及一周低位，受月底资金主导

* 交易商持谨慎态度，静待新任英国央行总裁卡尼上任

路透伦敦6月28日 - 英镑周五下滑，兑欧元扩大跌幅触及一周低位，因上日英国数据疲弱，提醒了投资人英国央行仍可能选择扩大货币宽松政策。

英镑兑美元徘徊在接近逾三周低位，在下周新任英国央行总裁卡尼上任前，因英国货币政策前景存在不确定性，投资人保持谨慎。

交易商说，月末和季末资金流很可能主导将可能是交投震荡的交易日。

英镑兑美元 持平在1.5245美元，距离周四触及的1.5201美元不远，周四数据显示英国首季GDP环比年率终值较前值减半，且首季经常帐扩大。英镑势将连续第二周下跌。

欧元兑英镑 上涨0.5%，至0.8589英镑的一周高位。

市场预期，下周四英国央行政策会议将不会调整利率或改变其量化宽松政策。

不过，分析师表示，有机会卡尼将提出新举措，诸如发表货币政策前景的未来指引，早至8月推出。(完)

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