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市场报道 | 2013年 7月 1日 星期一 16:12 BJT

欧洲汇市：英镑走软，后市可能进一步下跌

市场广泛预计央行这次不会改变利率以及量化宽松政策。但分析师认为，卡尼可能引入新的举措，比如最早可能在8月发布关于政策前景的远期指引。

英镑/美元 跌至1.5205，接近上周五触及的四周低点1.5165。

欧元/英镑 涨0.3%至0.8575英镑，距离一个月高点0.85985不远。

“我们曾得到几个较好的制造业PMI数据，因此如果今日数据回落，也不令人意外，”汇丰控股(HSBC)的外汇策略师Daragh Maher表示。

“卡尼上台后市场保持谨慎，英镑保持疲软基调。他的立场可能偏于温和，并表示利率将长期保持在低位。”

“在英国央行于7月17日公布会议记录之前，投资者可能继续持有英镑空头部位。该会议记录可能显示货币政策委员会对采取更多措施的支持度增强，以压低公债收益率，”花旗在一份报告中写道。(完)

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