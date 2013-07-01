欧洲汇市：英镑走软，后市可能进一步下跌

芝加哥期市：大豆期货收跌，因农业部供需报告公布前交易商调整头寸
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘涨跌互现，现货月5月大豆期货收跌，分析师称，因在农业部明日公布月度供需报告前交易商调整头寸。
市场广泛预计央行这次不会改变利率以及量化宽松政策。但分析师认为，卡尼可能引入新的举措，比如最早可能在8月发布关于政策前景的远期指引。
英镑/美元 跌至1.5205，接近上周五触及的四周低点1.5165。
欧元/英镑 涨0.3%至0.8575英镑，距离一个月高点0.85985不远。
“我们曾得到几个较好的制造业PMI数据，因此如果今日数据回落，也不令人意外，”汇丰控股(HSBC)的外汇策略师Daragh Maher表示。
“卡尼上台后市场保持谨慎，英镑保持疲软基调。他的立场可能偏于温和，并表示利率将长期保持在低位。”
“在英国央行于7月17日公布会议记录之前，投资者可能继续持有英镑空头部位。该会议记录可能显示货币政策委员会对采取更多措施的支持度增强，以压低公债收益率，”花旗在一份报告中写道。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛; 审校 王兴亚)
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘涨跌互现，现货月5月大豆期货收跌，分析师称，因在农业部明日公布月度供需报告前交易商调整头寸。
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高2% ，因在美国种植季节开始前出现技术性买盘和空头回补。 CBOT-5月玉米合约 收高7-1/2美分，报每蒲式耳3.67美元。 商品期货交易委员会周度报告的补充材料显示，截至4月4日当周，非 商业交易员将净空头头寸减少至138,510口，但这仍是10月以来的第二多 净空头头寸，市场因此容易受到空头回补升势的影响。 分析师预计，美国农业部在将于周二发布的月度供需报告中，上调20 16/17年美国和全球玉米结转库存预估。 今日CBOT玉米期货成交量预计为407,711口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
美元指数在亚洲交易时段上涨至3月15日来最高101.34。但之后逆转走势，因受法国大选引发的地缘政治不安情绪，叙利亚紧张局势不断升级，以及对朝鲜的担忧与日俱增等因素影响，美国公债收益率走低。