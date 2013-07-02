重发-欧洲汇市：英镑兑美元在英国数据公布后微涨，但涨幅料有限

(重发以调整段落顺序)
路透伦敦7月2日 - 英镑兑美元周二走坚，因英国数据强于预期。但市场参与者仍对央行政策保持警觉，准备逢高卖出英镑。
英国商会周二公布的调查显示，英国企业信心升至2007年以来最高，受出口增长迅速的支撑。这为经济正缓慢走出金融危机提供了最新证据 。另外周一的报告显示，英国制造业6月扩张幅度创逾两年来最大 。
随后公布的抵押贷款数据亦好于预期，帮助支撑英镑。定于周二和周三公布的建筑业及服务业活动调查报告，可能进一步显示英国经济正在复苏。
“数据显示英国经济可能略有改善，这正在支撑英镑，”FXPro首席分析师Simon Smith称。
“但较长期而言，英镑兑美元可能下跌，因美联储向市场传达会在今年稍晚削减购债计划。”
此举应会支撑美元。
英镑兑美元 上升0.1%，报1.5232美元，摆脱上周五所及四周低点1.5165，即为短线支撑位。阻力位据称在5月16日高点1.5323。
欧元兑英镑 下跌0.1%，报0.8574英镑，脱离稍早高位0.85945，止步于坚实图表阻力位0.86。(完)
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(编译 张涛/王翔琼; 审校 王兴亚/王洋)