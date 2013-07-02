欧洲汇市：英镑兑美元跌至一个月低位，因美元走强

* 英镑兑美元下跌，因利差走势有利美元

* 交易商保持谨慎，静待新任英国央行总裁卡尼本周首次出席决策会议结果

* 卡尼将可能支持超宽松货币政策

路透伦敦7月2日 - 英镑兑美元周二跌至一个月低位，因利差走势有利美元，以及新任英国央行央行总裁上任带来的货币政策不确定性也拉低英镑。

投资人在稍早英镑上涨时卖出，当时英国公布6月建筑业采购经理人指数(PMI)升幅和预期一致，且企业信心升至2007年来最高。

周一英国公布的抵押贷款数据和制造业采购经理人指数(PMI)均优于预期，两项数据也扶助英镑从低位反弹。

英镑兑美元 跌0.5%，报1.5145美元，此前跌至一个月低位1.5137美元。英镑承压，因10年期美债和可比英债的收益率差走宽至近七年来最高水平，有利前者。

投资人寻求卖出英镑，因预期一旦英国经济复苏乏力，新任英国央行总裁卡尼可能推出积极的货币宽松政策。本周卡尼将首次主持货币政策委员会(MPC)会议。

市场广泛预期货币政策委员会将维持其利率及量化宽松政策不变。但分析师称，卡尼可能推出诸如发表未来政策指引等新举措，可能最早从8月开始实施。

高盛报告表示，预期英镑未来三个月将跌至1.47美元，未来六个月将下滑至1.46美元。

欧元兑英镑 持平在0.8582英镑，从稍早触及的0.85945英镑的高位回落，在0.86英镑的强劲技术阻力位前止步。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价