欧洲汇市：英国数据强劲提振英镑上涨，关注卡尼首次主持英国央行政策会议

* 在英国公布服务业PMI优于预期后，英镑上扬

* 英镑涨势料受限，因市场仍忧虑英国央行将进一步放宽政策

* 本周新任英国央行总裁卡尼将首次主持央行政策会议

* 英国央行周四将公布利率和QE决议

路透伦敦7月3日 - 英镑兑美元周三上涨，此前数据显示英国服务业扩张速度为逾两来来最快，扶助降低对英国央行将马上放宽政策的押注。

英国6月Markit/CIPS服务业PMI升至56.9，远高于5月的54.9，高于预估及优于路透调查的最高预估值。

英镑兑美元 升0.8%，报1.5282美元，从稍早触及的一个月低位1.5130强劲反弹。阻力位据称在100日移动均线切入位1.5289美元。

对新任英国央行总裁卡尼在货币政策的不确定性可能限制英镑兑美元涨势。市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将放慢购债计划的预期支撑美元表现。

本周卡尼将首次主持英国央行政策会议。市场广泛预期英国央行周四将公布维持其利率及量化宽松政策不变，但部份分析师称，卡尼可能推出诸如发表未来政策指引等新举措。

欧元兑英镑 跌0.8%，报0.8497英镑，从周二触及的一个月高位0.85945滑落。欧元兑英镑势将录得4月25日来表现最差的一日。支撑位据称在6月26日低位0.84695英镑。

在周四欧洲央行政策会议后，总裁德拉吉可能再次表示货币政策将保持宽松。若是如此，欧元将进一步承压。(完)

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