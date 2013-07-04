版本:
中国
市场报道 | 2013年 7月 4日 星期四 23:54 BJT

欧洲汇市：英镑下跌，因英国央行表示忧虑英债收益率不断上升

* 英镑下滑，此前英国央行表示忧虑英债收益率不断上升

* 英国央行发表政策声明，令市场意外

* 英国央行暗示利率前瞻指引可能在8月发表

路透伦敦7月4日 - 英镑周四下跌，英国股市和英债上扬，此前英国央行意外表示，不断上升的英债收益率得不到英国经济状况的支持，情况令人忧虑。

在新任英国央行总裁卡尼的首次政策会议上，央行维持利率和购债计划规模不变，英国央行发表政策声明及暗示利率前瞻指引可能在下月发表，令人意外。

英镑兑美元 下滑1.3%，至1.5060美元低位，此为5月底来最低，可能录得2011年12月来表现最差的一天。

欧元兑英镑 上扬超过1%，至0.8634英镑的两个半月高点，之后缩减升幅。

反映对英国央行利率预期的短期英镑利率期货全线上涨，2014年3月合约 升9个跳动点至99.38，2015年9月合约 最多涨17个跳动点.

英镑兑美元涨势受限，因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能缩减购债计划，这为美元带来支撑。

10年期美债/英债收益率差走宽至近期触及的七年高位，有利美元表现。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐