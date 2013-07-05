欧洲汇市：英镑兑美元跌至近四个月低位，美国数据和英国央行声明使英镑承压

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
* 英镑兑美元下滑至1.4855美元的近四个月低位
* 强劲的美国就业数据提振美元，拖累英镑
* 英镑贸易加权指数跌至近两个半月低位
* 英镑延续周四英国央行政策声明公布后的頽势
路透伦敦7月5日 - 英镑兑美元周五下滑至近四个月低位，强于预期的美国就业数据燃点对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减刺激计划的预期，提振美元上涨。
美元兑一篮子货币 急升至84.53的近三年高位，此前美国公布6月非农就业岗位增加19.5万，高于路透预估的16.5万，6月失业率持稳在7.6%。
该数据很可能使美联储保持放慢购债进度的计划，这与英国央行的政策前景形成鲜明对照，周四英国央行的言论使对未来升息的预期降温。
英镑兑美元 大跌逾1%，报1.4890美元，此前跌至3月12日来最低1.4855美元。英镑贸易加权指数 挫跌至79.7，上次触及该水平在4月22日。
“美元就业数据扶助英镑延续跌势，我们认为英镑可能进一步走低，”法国巴黎银行汇市策略师Kiran Kowshik说，该行对英镑年底目标预估为1.43美元。他说，“英国央行不仅发布了政策声明，且对通胀的立场也相当温和。”
尽管近期一系列英国经济数据令人鼓舞，但英镑势将录得连续第三周下跌。
英国央行周四意外发表政策声明，宣布维持利率不变，使英镑录得2011年12月来最大单日跌幅。
英国央行警告称，市场过快消化了未来升息的预期，央行说近期英国经济发展势态未能支持英债收益率不断走高。
欧元兑英镑 上涨0.7%，报0.8624英镑，接近周四触及的两个半月高位0.8634英镑。
但欧元兑走强的美元仍处于弱势，此前欧洲央行在周四承诺维持利率在低位。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。