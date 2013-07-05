欧洲汇市：英镑兑美元跌至近四个月低位，美国数据和英国央行声明使英镑承压

* 英镑兑美元下滑至1.4855美元的近四个月低位

* 强劲的美国就业数据提振美元，拖累英镑

* 英镑贸易加权指数跌至近两个半月低位

* 英镑延续周四英国央行政策声明公布后的頽势

路透伦敦7月5日 - 英镑兑美元周五下滑至近四个月低位，强于预期的美国就业数据燃点对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减刺激计划的预期，提振美元上涨。

美元兑一篮子货币 急升至84.53的近三年高位，此前美国公布6月非农就业岗位增加19.5万，高于路透预估的16.5万，6月失业率持稳在7.6%。

该数据很可能使美联储保持放慢购债进度的计划，这与英国央行的政策前景形成鲜明对照，周四英国央行的言论使对未来升息的预期降温。

英镑兑美元 大跌逾1%，报1.4890美元，此前跌至3月12日来最低1.4855美元。英镑贸易加权指数 挫跌至79.7，上次触及该水平在4月22日。

“美元就业数据扶助英镑延续跌势，我们认为英镑可能进一步走低，”法国巴黎银行汇市策略师Kiran Kowshik说，该行对英镑年底目标预估为1.43美元。他说，“英国央行不仅发布了政策声明，且对通胀的立场也相当温和。”

尽管近期一系列英国经济数据令人鼓舞，但英镑势将录得连续第三周下跌。

英国央行周四意外发表政策声明，宣布维持利率不变，使英镑录得2011年12月来最大单日跌幅。

英国央行警告称，市场过快消化了未来升息的预期，央行说近期英国经济发展势态未能支持英债收益率不断走高。

欧元兑英镑 上涨0.7%，报0.8624英镑，接近周四触及的两个半月高位0.8634英镑。

但欧元兑走强的美元仍处于弱势，此前欧洲央行在周四承诺维持利率在低位。(完)

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