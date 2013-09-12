欧洲汇市：英镑接近数月高位，因英央行言论没有令市场升息预期降温

* 英镑兑美元接近七个月高位
* 英国央行总裁卡尼讲话没有令市场升息预期降温
* 市场继续预期英国央行可能在2014年底升息
* 英债收益率下滑，但仍接近两年高位
路透伦敦9月12日 - 英镑兑美元周四接近七个月高位，此前英国央行总裁卡尼讲话没有令市场升息预期降温。市场预计英国升息的时间将早于央行之前的预期。
英债收益率下滑，和德债走势一致，但短期利率继续显示，市场正消化英国可能最早在2014年底升息，因近期一系列英国经济数据强劲。
英国央行在前瞻性指引中曾表示，在2016年第三季前将不会升息。市场押注央行的预期过于悲观，且周四英国央行总裁卡尼在议会财政委员会听证会上发言称，英国经济正积累动能。
“短期动能仍有助于英镑全线上涨，受助于较预期更为强劲的周期性复苏，这正提振短期利率上升，”BTMU汇市分析师Lee Hardman说。
“缺乏英国央行对短期利率水平感到不安的明切信号，这扶助英镑。”
分析师表示，英镑和英债收益率将继续处于较高水平，但在此基础上进一步攀升有困难。自8月初以来，英镑贸易加权指数累计上涨逾4%。
英镑兑美元 下跌0.1%，至1.5800美元，稍早触及1.5832美元，为2月初来最高。
交易商表示，执行价在1.5800美元的期权周四稍晚到期可能使英镑短期内保持在该水平附近。分析师也预计，英镑升向1.60美元将面临重大技术阻力。
短期英镑期货<0#FSS:>显示，市场转而消化英国央行很可能在明年底之前升息。
英镑贸易加权指数 报82.6，追平周三触及的八个月高位。
英镑兑欧元 上涨，但仍低于周三触及的七个半月高位0.8383英镑。欧元最新跌0.15%，报0.8405英镑。
英债期货 升53个跳动点，至107.87，10年期英债收益率 跌6个基点，报2.95%，距离本周稍早触及的略高于3%的两周高位不远。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)