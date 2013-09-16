欧洲汇市：英镑兑美元升至八个月高位，本周数据强劲将推高英镑

* 英镑兑美元触及八个月高位

* 萨默斯退出美联储主席职位的角逐，美元走弱

* 英镑技术阻力位料在1.60美元和0.8333欧元

路透伦敦9月16日 - 英镑兑普跌的美元周一升至八个月高点，因美国前财长萨默斯退出联邦储备理事会(美联储/FED)主席职位的角逐。市场认为萨默斯更可能倾向迅速缩减货币刺激措施。

英镑料持坚，因受到近期英国数据强劲支撑，数据强劲表现促使投资人将央行升息时间预期提前。

英镑兑美元 升至1.5963美元，为1月中以来最高，据称1.60水准为选择权障碍。英镑最新报1.5950美元，上涨0.5%。

美元下跌，因萨默斯宣布退出美联储主席职位的角逐，这可能使叶伦成为联储下任领导者的热门人选。金融市场认为叶伦不太可能很快缩减购债计划。

投资人为美联储在9月17-18日会议上缩减每月850亿美元买债规模作准备。

“英镑/美元因萨默斯的消息上涨，不过市场反应可能有些过度，”加拿大帝国商业银行(CIBC)外汇策略部主管Jeremy Stretch说。

欧元兑英镑 持平在0.8380英镑，上周五触及八个月低点0.8356英镑。

美联储对通胀立场较温和的前景也支撑英债表现。10年期英债收益率触及两周低位2.854%。在接近尾盘时，该收益率跌4个基点，报2.873%。

12月英债期货 升39个跳动点，报108.70，表现逊于德债，部份原因是投资人认为英国央行不打算抑压短期英国市场利率近期上升的趋势。

Stretch表示，本周市场料关注英国周四公布的8月零售销售数据。若数字强劲，英镑兑美元可能升向1.6020美元，欧元将跌向0.8333英镑。

英国通胀数据和英国央行会议记录亦将在周二和周三发布。

近期强劲的英国数据导致市场开始消化加息的时机将远早于英国央行的预期，最早可能在2014年底开始升息。(完)

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