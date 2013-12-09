欧洲汇市：英镑走强，因寄望美联储不会在明年3月前开始缩减购债

路透伦敦12月9日 - 英镑兑美元周一走强，因投资者押注强劲的美国就业数据将不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在本月缩减大规模购债计划。

英镑兑美元 上扬0.3%，报1.6388美元，升向上周触及的2011年8月以来最高1.6443美元。

英镑自夏季以来持续攀升，因强于预期的英国经济数据巩固了英国央行将较之前的预期提前升息的观点。

上周五出炉的强于预期的美国就业数据不足以使市场相信，美联储将在3月前开始缩减刺激规模，使美国公债收益率走低，并拖累美元走软。

欧元兑英镑 回落0.2%，报0.8373英镑。

英镑兑美元和欧元兑英镑成交量均远低于过去一个月的均值。

上周五公布的数据显示，英国11月房价增速为逾六年来最快，这也扶助提振英镑。

BMO Capital Markets的汇市策略部欧洲主管Stephen Gallo表示，“从基本面来看，短期内环境对英镑仍有很强的支撑作用。市场的资金流很充裕，如果资金不流向美元，就需要投入其他的货币。”

不过Gallo表示，他预计英镑将在明年中前降至1.55美元， 因为限制房价增速，诸如英国央行所谓的“宏观谨慎工具”等限制了相对于地产价值的贷款规模，这将重压英镑。(完)

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