英国金融市场：英镑兑美元触及两年高位，受央行总裁卡尼讲话带动

路透伦敦12月10日 - 英镑兑美元周二触及两年高位，之前英国央行总裁卡尼的言论令投资者振奋，同时强劲的房价数字也让市场看到加息时间可能早于预期的信号。

英镑兑美元 在亚洲盘升至1.6468美元，为2011年8月以来最高，之后回落到1.6429美元，当日仅小涨。

不过欧元兑英镑 升0.3%，报0.8385英镑，受欧元区收紧流动性以及欧洲的银行汇回资金，以充实资本基础，达到欧洲央行季度资产评估要求提振。

卡尼周一稍晚称，英国经济的复苏表明自持式增长的势头能够延续，不过他也表示，货币政策在一段时间内可能仍需要保持相当宽松的状态。

卡尼称，央行对国内火热的房地产市场将走向何方感到担心，不过央行仍拥有工具防止楼市过热。

略好于预期的工业生产数据以及英国国家经济社会研究院(NIESR)预计截至11月底的三个月英国经济成长0.8%，巩固了英国经济持续复苏的观点。

不过英国贸易逆差略有收窄，但仍高于预期。

尽管英镑上扬，但英国公债收益率下滑，较可比德债利差收窄。

1530GMT，英债期货 升36个跳动点，10年期英债收益率 跌4个基点，报2.88%，较可比德债利差小幅收窄至104.5个基点，脱离本月初触及的八年高位逾112个基点。(完)

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