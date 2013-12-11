欧洲汇市：英镑兑欧元跌至三周低位，兑美元走软

美国股市：道琼工业指数微跌0.03%，纳斯达克指数收跌0.24%
根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点；标准普尔500指数收跌3.38点，或0.14%，至2,353.78点；纳斯达克指数收挫14.15点，或0.24%，至5,866.77点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
* 英镑兑美元从周二触及的两年高位回落
* 连续第二日表现逊于欧元
* 英镑走软导致更多英国出口商对冲其敞口
路透伦敦12月11日 - 英镑兑欧元周三跌至三周低位，受累于对冲基金的持续卖盘，对冲基金在等待更多英国经济持续复苏的证据的同时，缩减英镑看涨押注。
英镑兑美元也从周二触及的两年高位回落。周三英债收益率回落，对英镑有利的利差收窄，英镑受累走低。
英镑兑美元 跌0.25%，报1.6405美元，脱离周二触及的高位1.6468美元。尽管今日走低，但英镑本月仍然上扬，过去六个月累积攀升近5%。
英镑表现不及欧元，欧元兑英镑 连涨第二日，上扬0.5%，报0.8414英镑，为11月20日以来最高，受助于欧元区流动性状况紧蹙，以及欧洲的银行汇回资金，增加资本基础，准备迎接欧洲央行的资产品质评估。
欧洲央行不愿放宽政策来应对通胀回落也扶助支撑欧元。
“短期而言，市场动能看似的确对英镑略微不利，对欧元有利，因欧洲央行的通胀立场不再那么温和，”野村的汇市策略师Yujiro Gato表示。
“但从中期来看，我们看好英镑兑欧元，因英国的经济前景与欧元区迥异。我们认为英镑仍将是表现最佳的欧洲货币。”
数据显示，英国工业生产略有加强，且英国经济和社会研究研究所周二称，经济成长加速，预计截至11月底的三个月，英国经济增长0.8%，高于截至10月的三个月0.7%的增幅。
英国央行政策委员威尔周三称，担忧自8月以来通胀预期攀升，但将此归因于能源价格上调的讨论。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点；标准普尔500指数收跌3.38点，或0.14%，至2,353.78点；纳斯达克指数收挫14.15点，或0.24%，至5,866.77点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透纽约/伦敦4月11日 - 可可期货周二从四周低位攀升，因在三日 大幅抛售后投资者卖盘枯竭，阿拉比卡咖啡和糖期货也上涨。 7月纽约可可 收涨24美元，或1.22%，报每吨1,988美元，盘中 低见1,945美元。 7月伦敦可可 收高14英镑，或0.88%，报每吨1,603英镑，盘中 低见1,569英镑。 5月原糖期货 收高0.09美分，或0.54%，报每磅16.72美分，盘 中急挫约2.5%后反弹。 5月白糖期货 收高5.40美元，或1.1%，报每吨484.20美元，交 易商注意到在该合约周四到期前，基金展期交易增加。 5月阿拉比卡咖啡 收高0.35美分，或0.3%，报每磅1.402美元。 5月罗布斯塔咖啡 收高22美元，或1.02%，报每吨2,176 美元。 Marex Spectron周二称，2017/18市场年全球咖啡市场可能将短缺430 万包(每包60千克)，因主要生产国巴西的
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