欧洲汇市：英镑兑欧元跌至三周低位，兑美元走软

* 英镑兑美元从周二触及的两年高位回落

* 连续第二日表现逊于欧元

* 英镑走软导致更多英国出口商对冲其敞口

路透伦敦12月11日 - 英镑兑欧元周三跌至三周低位，受累于对冲基金的持续卖盘，对冲基金在等待更多英国经济持续复苏的证据的同时，缩减英镑看涨押注。

英镑兑美元也从周二触及的两年高位回落。周三英债收益率回落，对英镑有利的利差收窄，英镑受累走低。

英镑兑美元 跌0.25%，报1.6405美元，脱离周二触及的高位1.6468美元。尽管今日走低，但英镑本月仍然上扬，过去六个月累积攀升近5%。

英镑表现不及欧元，欧元兑英镑 连涨第二日，上扬0.5%，报0.8414英镑，为11月20日以来最高，受助于欧元区流动性状况紧蹙，以及欧洲的银行汇回资金，增加资本基础，准备迎接欧洲央行的资产品质评估。

欧洲央行不愿放宽政策来应对通胀回落也扶助支撑欧元。

“短期而言，市场动能看似的确对英镑略微不利，对欧元有利，因欧洲央行的通胀立场不再那么温和，”野村的汇市策略师Yujiro Gato表示。

“但从中期来看，我们看好英镑兑欧元，因英国的经济前景与欧元区迥异。我们认为英镑仍将是表现最佳的欧洲货币。”

数据显示，英国工业生产略有加强，且英国经济和社会研究研究所周二称，经济成长加速，预计截至11月底的三个月，英国经济增长0.8%，高于截至10月的三个月0.7%的增幅。

英国央行政策委员威尔周三称，担忧自8月以来通胀预期攀升，但将此归因于能源价格上调的讨论。(完)

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