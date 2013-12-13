欧洲汇市：英镑兑欧元跌至一个月低位，兑美元触及两周低位

* 欧元因短期市场利率攀升而得益

* 两年期英债和德债收益率差触及9月以来最窄

* 英镑兑美元从两年高位回落

路透伦敦12月13日 - 英镑兑欧元周五跌至一个月低位，因欧元区货币市场利率攀升，使利差对欧元有利。

英镑兑美元也挫至两周低位，因投资者在下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议举行前，以及失业率等一系列英国数据公布前削减多头头寸。

尽管市场普遍预期美联储不会在本月开始撤走刺激举措，但有关联储可能在下周行动的传言甚嚣尘上，这扶助支撑美元。

欧元兑英镑 攀升0.3%，报0.84405英镑，为11月13日以来最高。过去一个月，欧元/英镑累积攀升1.6%，因短期英债与可比德债 收益率差萎缩至9月初以来最窄。

欧元普涨，因欧洲央行不愿进一步放宽政策。年底前欧元区的银行惜贷，导致区内银行间借贷利率攀升至近15个月来最高，扶助提振欧元。

另外，欧洲的银行汇回资金，以加强资产负债表也扶助提振欧元。下周，欧洲的银行将偿还226.5亿欧元欧洲央行在危机期间提供的贷款，导致流动性进一步收紧。

部分市场人士表示，一旦这些年底因素不复存在，欧元强势可能消退。

瑞士银行预计，欧元/英镑将在12个月内跌向0.81英镑，英国经济复苏提振英镑。

英镑兑美元 走软，报1.6285美元，可能录得第三日下跌。本周稍早触及两年高位1.6468美元。

下周将公布的英国通胀和失业率数据，以及英国央行的12月会议记录可能考验英镑近期的强势。(完)

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