欧洲汇市：英镑兑欧元跌至一个月低位，兑美元触及两周低位

美国经济：美联储资产负债规模可能仅会缩减至2.8万亿美元--纽约联储
路透纽约4月6日 - 纽约联邦储备银行周四在一份预测中说，美国联邦储备理事会(美联储/FED)所持4.5万亿(兆)美元债券的缩减幅度可能不像之前预计的那么大，到2021年底可能“正常化”至2.8万亿美元左右。
* 欧元因短期市场利率攀升而得益
* 两年期英债和德债收益率差触及9月以来最窄
* 英镑兑美元从两年高位回落
路透伦敦12月13日 - 英镑兑欧元周五跌至一个月低位，因欧元区货币市场利率攀升，使利差对欧元有利。
英镑兑美元也挫至两周低位，因投资者在下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议举行前，以及失业率等一系列英国数据公布前削减多头头寸。
尽管市场普遍预期美联储不会在本月开始撤走刺激举措，但有关联储可能在下周行动的传言甚嚣尘上，这扶助支撑美元。
欧元兑英镑 攀升0.3%，报0.84405英镑，为11月13日以来最高。过去一个月，欧元/英镑累积攀升1.6%，因短期英债与可比德债 收益率差萎缩至9月初以来最窄。
欧元普涨，因欧洲央行不愿进一步放宽政策。年底前欧元区的银行惜贷，导致区内银行间借贷利率攀升至近15个月来最高，扶助提振欧元。
另外，欧洲的银行汇回资金，以加强资产负债表也扶助提振欧元。下周，欧洲的银行将偿还226.5亿欧元欧洲央行在危机期间提供的贷款，导致流动性进一步收紧。
部分市场人士表示，一旦这些年底因素不复存在，欧元强势可能消退。
瑞士银行预计，欧元/英镑将在12个月内跌向0.81英镑，英国经济复苏提振英镑。
英镑兑美元 走软，报1.6285美元，可能录得第三日下跌。本周稍早触及两年高位1.6468美元。
下周将公布的英国通胀和失业率数据，以及英国央行的12月会议记录可能考验英镑近期的强势。(完)
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路透纽约4月6日 - 纽约联邦储备银行周四在一份预测中说，美国联邦储备理事会(美联储/FED)所持4.5万亿(兆)美元债券的缩减幅度可能不像之前预计的那么大，到2021年底可能“正常化”至2.8万亿美元左右。
路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国重庆市上午招标的五年和七年期一般地方债，中标利率为3.46%和3.61%，较投标区间下限分别上浮37bp和39bp(基点)，投标倍数为2.09倍和2.00倍。 稍后11:00重庆还将有两期专项地方债结束招标，期限亦为五年和七年。 上述重庆一般债中，60亿元为新增债券，40亿元为置换债券；专项债中140亿元为新增债券，40亿元为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 40 4月7日上午9:20-10:00 4月10日 7年 60
据今早在联交所的声明称，该行周四在伦敦买入约413万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5099英镑，涉资约2,688万英镑。