欧洲汇市：英镑兑欧元触及一个半月低位，因英国通胀降至四年来最低

路透伦敦12月17日 - 英镑兑欧元周二跌至六周低位，兑美元触及三周低位，因数据显示，英国11月年通胀降至四年来最低。

数据给英国央行一定的喘息空间，使其得以保持利率在低位以支撑经济。同业间英镑隔夜拆借平均利率反应出，市场预期央行将在两年后首度升息。

英镑兑美元 在下午的交易中跌至1.6240美元，从数据公布前的约1.6315美元回落，日内下跌0.4%。英国工业联盟(CBI)周二公布，12月总工业订单差值为正12，为十八年以来最高。市场预估为正11。 然而英镑未受该强劲数据影响。

英镑兑欧元也走低，欧元兑英镑 上扬0.2%，至一个半月高位0.8467英镑。德国ZEW经济景气判断指数好于预期，也支撑了欧元。

Forex.com的研究部董事Kathleen Brooks表示，“在美联储政策会议举行前，英镑/美元的跌幅可能有限。”

“下一个关键支撑位在1.6200美元附近的11月27日低位，之后是50日移动均线切入位1.6160美元。英镑是否会进一步走低可能取决于美联储会议的结果。”

美联储将在周二启动为期两天的政策会议。大部分路透受访分析师预计联储将在明年3月缩减每月850亿美元的买债计划，但因近期出炉了一系列乐观的数据，美联储在本月或下月行动的可能性增加。

一些交易商表示，如果美联储本周开始收缩购债政策，英镑可能会跌破1.62美元。

周三公布的就业数据预计将进一步显示就业市场加速增长的迹象。

“明天的就业市场报告有可能会带来一些正面消息。如果英镑升穿1.6360美元，将会形成看涨信号，若跌破1.6260美元水准，未来将对近期涨势进行更为剧烈的修正。”摩根士丹利在一份报告中称。(完)

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