欧洲汇市：美国公布强劲数据后英镑兑美元缩减稍早涨幅

* 英镑兑美元持稳，兑欧元守住涨幅
* 美国消费者支出连续第七个月增加
* 英镑兑美元今年势将有所斩获
* 英国央行担心英镑强势危及经济复苏
路透伦敦12月23日 - 英镑兑美元周一在淡静交投中缩减稍早涨幅，因美国公布的消费者支出数据强劲，扶助美元反弹。
英镑兑美元 持稳在1.6344美元，脱离稍早高位1.6373美元，因一些投机商在年底缩减多头押注。
美国商务部周一公布的数据显示，11月美国消费者支出增幅为五个月最大，且连升第七个月。美国经济活动中超过三分之二为消费者支出。
英镑兑美元今年势将有所斩获，升势在过去六个月加速，因英国经济改善的速度较欧洲其他国家来的更快。
上周英国公布了一系列正面的经济指标，凸显英国经济复苏正在缓慢增强。
除了交投清淡致使许多人退场观望之外，在英国央行官员警告英镑续升将威胁经济复苏后，投资人可能也对短线英镑走势感到不放心。
分析师表示，英国央行官员反对英镑升值的言论可能升级。
“我们仍审慎看待英镑/美元，因英国央行不太可能比美联储更早升息，”瑞银外汇策略主管Mansoor Mohiuddin称。
“两国央行或许都要等到2015年下半年才会开始升息。但英镑兑欧元应该会朝0.81英镑重新走升，因欧洲央行将在2014年维持明显偏向宽松立场。”
欧元兑英镑 小涨0.1%，报0.8382英镑，离上周五触及的两周低点0.83335英镑不远。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)